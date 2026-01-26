La clamorosa dote che Dojokovic porta in dono a Musetti

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ai quarti di finale dell'Australian Open rappresenta un momento importante per il torneo. Questa sfida mette a confronto un giovane talento emergente e uno dei più esperti e vincenti del circuito. La partita offre l'opportunità di osservare da vicino le differenze di esperienza e tecnica tra i due atleti, lasciando spazio a una sfida equilibrata e interessante.

AGI - La sfida di quarti di finale dell' Australian Open tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, in programma mercoledì mattina (italiana), potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per tutto il circuito. Il 23enne carrarino affronta per l'undicesima volta il serbo (che è in vantaggio di 9-1 negli scontri) e, come al solito, arriva all'appuntamento non da favorito (Snai quota 3,25 la sua vittoria contro 1,35 quella di Nole). Il grande tennis di Lorenzo Musetti. Stavolta però il tennis messo in mostra dal Lorenzo 'il Magnifico' finora - soprattutto negli ottavi contro Tylor Fritz - è stato di una potenza, bellezza ed efficacia mai vista prima.

