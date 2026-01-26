L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, attraverso la Caritas, ha accolto una decina di donne che vivevano nella torre sfollata, in risposta all’emergenza abitativa. La diocesi, sotto la guida del vescovo Gian Carlo Perego, si impegna concretamente per offrire sostegno e supporto alle persone in difficoltà, dimostrando attenzione e solidarietà in un momento di crisi.

"Tutte le donne che si trovavano nella torre sfollata sono state accolte dall’ Arcidiocesi attraverso la Caritas ", la diocesi di Ferrara-Comacchio – guidata dal vescovo Gian Carlo Perego – scende in campo per affrontare quella che è un’ emergenza abitativa, un dramma che tiene con il fiato sospeso. Prima l’incendio, la notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, inagibile la torre B. Poi l’ordinanza del Comune che ha svuotato anche le torri A e C del Grattacielo, inagibili in un articolato rapporto dei vigili del fuoco. Oltre 500 sfollati, persone oneste e persone un po’ meno oneste che si sono trovate senza un tetto, un mondo sommerso venuto all’improvviso a galla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La chiesa e la gara di solidarietà: "Accolte una decina di donne. Vivevano nella torre sfollata"

Una speranza per la piccola Caterina: gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di OllierUna speranza per Caterina: una gara di solidarietà per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier.

Una speranza per la piccola Caterina: gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di OllierUna speranza per Caterina: una raccolta fondi per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Delpini: La Chiesa in Europa si ringiovanisce e ha un volto festoso; Referendum: i cattolici e alcuni dubbi sul sì; La Chiesa come il Truman show?; La Chiesa ha due nuovi beati e quattro venerabili. Chi sono.

La chiesa e la gara di solidarietà: Accolte una decina di donne. Vivevano nella torre sfollataL’Arcidiocesi risponde all’accusa di mera convivenza di facciata lanciata da un cittadino Ogni giorno può usufruire della mensa Caritas con 100 posti anche chi viveva nel Grattacielo. msn.com

Leone XIV: la Chiesa è vicina alle vostre lotteLa terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire ‘Ci sto!’, ‘sono con voi’!. Ricevendo per la prima volta in Aula Paolo VI in udienza i ... agensir.it

La Chiesa non è una vetrina. Non è una gara. Non è un confronto silenzioso su chi fa di più, chi sa di più, chi appare meglio. Siamo chiamati a completarci, non a competere. A correre insieme verso Cristo, non gli uni contro gli altri. Quando iniziamo a misurar - facebook.com facebook