Sul network CBS Sports Golazo, è stato analizzato il momento difficile del Napoli di Antonio Conte. La società sottolinea come gli infortuni non siano casuali, evidenziando le richieste intense dell’allenatore ai giocatori e le conseguenze che ne derivano. Un’analisi che mette in luce le sfide attuali della squadra, in un contesto di pressioni e aspettative elevate.

Su Cbs Sports Golazo, noto network calcistico statunitense, è stato analizzato il momento delicato del Napoli di Antonio Conte. A parlarne è stato Marco Messina, referente Serie A per Cbs e fondatore di Italian Football TV. Il momento del Napoli visto da fuori: i dettagli. Messina: È stato un anno sfortunato per loro: hanno perso tanti giocatori a causa degli infortuni e per quello che è successo sul mercato. Sono a 9 punti dall’ Inter. Penso che servirebbe un miracolo per recuperare. È un distacco troppo grande. Per il Napoli non è stata la stagione giusta. Continuano in studio: Così come apprezzi la loro organizzazione e Conte, devi anche guardare agli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Cbs sul Napoli: “Gli infortuni non accadono per magia. Conte chiede tutto ai giocatori e sappiamo poi cosa succede”

Alla Cbs criticano Conte: “Non è mai colpa sua, tanti infortuni non possono non essere legati ai metodi di allenamento”Su Cbs Sports Golazo è stato analizzato il momento difficile del Napoli sotto la guida di Antonio Conte.

