la carrara illuminata da ciceri con le parole di etty hillesum

L’Accademia di Carrara presenta fino al 27 gennaio un’installazione di Ciceri, che utilizza le parole di Etty Hillesum per commemorare il Giorno della Memoria. L’opera offre uno spunto di riflessione sulla memoria e sulla testimonianza, contribuendo a mantenere vivo il ricordo degli eventi passati. Un’occasione per approfondire il valore della memoria attraverso un’esposizione sobria e significativa.

L’OPERA. Fino al 27 gennaio l’Accademia rende testimonianza del Giorno della Memoria con una speciale installazione. A Natale si è accesa sulla facciata di Accademia Carrara come una stella cometa ma, nell’avvicinarsi del Giorno della Memoria, instilla in chiunque la osservi un «pensiero laterale» di rinuncia all’odio e di libertà, che fa intravedere la possibilità della luce nell’oscurità apparentemente inarrestabile dei nostro tempo. È prorogata fino a martedì 27 gennaio, sulla facciata neoclassica della nostra Pinacoteca, l’esposizione dell’opera «Essere luminosi nel buio!», in origine commissionata all’artista Emma Ciceri (Bergamo, 1983) da Winter Garden Hotel, in collaborazione con Accademia Carrara, in occasione della manifestazione Christmas Design. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

