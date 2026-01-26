La Blu Basket vince anche a Cento | è la 12ª vittoria stagionale

La Blu Basket Bergamo ottiene la sua 12ª vittoria stagionale, superando anche Cento in trasferta. Con poche rotazioni a causa di assenze e un Bogliardi in condizioni non ottimali, la squadra ha disputato una partita solida e equilibrata, mantenendo il vantaggio per quasi tutta la durata dell'incontro. La vittoria, arrivata con il punteggio di 67-71, conferma il buon momento e la capacità di reagire alle difficoltà.

Dopo il colpo interno contro Verona, la Blu Basket Bergamo compie un’altra piccola impresa, va oltre le rotazioni accorciate a sette uomini date le assenze di Bossi e Lombardi, e con Bogliardi acciaccato ma comunque in campo, espugna il parquet della Sella Cento imponendosi per 67-71 al termine di una gara perfetta, condotta per tutti i 40 minuti, ad eccezione di una decina di secondi sul 62-62. La squadra di coach Alessandro Ramagli ha conquistato così il terzo successo negli ultimi dieci giorni, dopo quello di Mestre per 90-85 e quello ottenuto quattro giorni fa contro Verona per 87-82. Sugli scudi, in una partita eroica di tutti i sette giocatori schierati dai blu, ancora una volta D’Angelo Harrison, cannoniere del torneo a 21 punti di media, chirurgico negli ultimi novanta secondi con un glaciale tre su tre dall’arco dei tre punti che ha permesso a Bergamo di effettuare l’allungo decisivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it La Blu Basket chiude il 2025 con una vittoria: battuta Forlì, nona vittoria stagionaleLa Blu Basket Bergamo conclude il 2025 con una vittoria casalinga contro Forlì, terminata 93-79. Leggi anche: Basket, Serie A: Sassari, primo successo stagionale. Vince anche Cremona La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La Blu Basket vince anche a Cento: è la 12ª vittoria stagionale; Una grande Repower Sanga vince il derby della Madonnina con Basket Stars; La T Gema Nico Basket vince ancora: battuta la Pielle al PalaPertini; La Pallacanestro Titano vince in trasferta. La Blu Basket vince anche a Cento: è la 12ª vittoria stagionaleDopo il successo con Verona di mercoledì, la squadra di Ramagli concede il bis in trasferta. E domenica c'è la sfida alla ChorusLife Arena contro Rieti ... bergamonews.it Impresa Blu Basket in emergenza: battuta Verona al supplementareHarrison scrive 30 punti, ce ne aggiungono 20 anche Loro e Williams: 11a vittoria stagionale. Coach Ramagli: Questo gruppo ha qualcosa di speciale. bergamonews.it Il Ferrara Basket vince e convince contro Fabriano nel giorno dell'esordio (e del compleanno) di coach Sacco in panchina. Vittoria 73-54 praticamente mai in discussione, con gli estensi che premono forte sull'acceleratore dal secondo quarto in poi, gestendo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.