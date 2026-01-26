la bcc premia i soci decolla il concorso

La Bcc ravennate, forlivese e imolese rinnova il concorso “La Bcc ti premia”, riservato ai soci che hanno attivato il servizio di Home Banking. Questa iniziativa mira a riconoscere la partecipazione dei clienti, offrendo opportunità di premi e vantaggi. Il concorso, ormai consolidato, rappresenta un modo per rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione tra la banca e i propri soci.

Riparte il concorso “ La Bcc ti premia ”, dedicato ai Soci della Bcc ravennate, forlivese e imolese, che abbiano attivato il servizio di Home Banking. L’iniziativa è giunta alla quarta edizione, dimostrando l’apprezzamento sempre crescente da parte dei soci. “La Bcc non è un semplice istituto di credito – afferma Giuseppe Gambi, presidente La Bcc –, ma la Banca della comunità, la banca delle persone, e si impegna quotidianamente per dare una risposta ai bisogni dei nostri territori e per curare le esigenze dei suoi soci. Il concorso “La Bcc ti premia” aumenta il ventaglio delle iniziative, eventi, manifestazioni sociali e bonus riservati ai soci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

