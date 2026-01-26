La battaglia della Meloria

La battaglia della Meloria, narrata da Flavio Verzola, è un racconto che si svolge in una mattina di pioggia e nebbia. La scena si apre con un viaggio in treno verso Genova, dove l’autore deve recuperare la sua auto, rimasta ferma a causa di un guasto. Un episodio semplice, ma ricco di atmosfere e dettagli che invitano a riflettere sulla quotidianità e sui piccoli imprevisti della vita.

Di Flavio Verzola. Domenica mattina presto, pioggia e nebbiolina fine. Viaggio su un treno direzione Genova per recuperare la mia macchina ferma per un guasto. Quale occasione migliore per scrivere, mi sento come uno di quegli studenti che studiano disperatamente sul treno appena prima dell’esame. Molta meno ansia e soddisfazione per aver trovato un modo costruttivo per passare il tempo. Avrei voluto parlare di Pisa ricordando la battaglia navale della Meloria il 6 agosto 1284. Ritorna il “6” a corollario di una sonora sconfitta, che vide l’armata navale di Genova risultare trionfante. Sconfitta che determinò il lento ma inesorabile declino della potenza di Pisa come repubblica marinara.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su meloria battaglia La «tragedia della Meloria» commemorata dai parà della «Folgore» Darsena Europa, il monito dell''ente Parco: "Si cambi rotta, a rischio l'area protetta delle secche della Meloria" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Commemorazione della Battaglia della Meloria per il 741° anniversario Ultime notizie su meloria battaglia Meloria, Pisa non dimentica: Tra storia, mare e memoriaA 741 anni dalla Battaglia della Meloria, Pisa ricorda lo storico evento con due giornate di celebrazioni. Oggi alle 17 una delegazione pisana, guidata dal Sindaco Michele Conti, sarà a Genova a Campo ... lanazione.it Alcuni render con i quali ho realizzato il video sull’ipotetica ricostruzione di Porto Pisano nel XIII secolo, prima della battaglia della Meloria. Le immagini come il video sono state generate dal IA per aggiungere dettagli e dargli un tocco di fotorealismo, ma si ba - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.