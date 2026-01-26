La 53esima Marcialonga va ai norvegesi Kasper Stadaas ed Emilie Fleten eroi sotto la neve

La 53ª edizione della Marcialonga si è conclusa con la vittoria dei norvegesi Kasper Stadaas ed Emilie Fleten. La gara, svolta domenica 25 gennaio, ha regalato un evento intenso e memorabile, segnato da condizioni di neve e clima invernale. Ricordando Luigi Delvai, 83 anni, presente in tutte le passate edizioni, questa maratona di sci di fondo conferma il suo ruolo come uno degli appuntamenti più rappresentativi dello sci nordico italiano.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" cantavano Frank Sinatra, Dean Martin e Michael Bublé. Al tempo non si comanda e così ieri, domenica 25 gennaio, la Marcialonga ha regalato un'edizione epica, e a memoria di uno dei due senatori che le hanno disputate tutte, Luigi Delvai di 83 anni, mai ne.

