Kyrgios | Voglio solo fare soldi ho già battuto i più grandi di sempre

Nick Kyrgios, tennista australiano noto per le sue dichiarazioni dirette, ha recentemente affermato di puntare principalmente a massimizzare i guadagni. Dopo aver subito un’eliminazione precoce agli Australian Open 2026, Kyrgios ha evidenziato come, alla fine della carriera, il suo obiettivo principale sia incrementare il patrimonio personale, lasciando intendere che le vittorie e le sfide sportive sono secondarie rispetto agli aspetti finanziari.

Nick Kyrgios trova sempre il modo di far parlare di sé. Il tennista australiano, eliminato dal doppio degli Australian Open 2026 dopo non aver nemmeno preso parte al tabellone principale, ha reso chiare le sue priorità in questa ultime fase, ormai calante, della propria carriera: "Io voglio solo fare più soldi possibili, questa è la mia motivazione". "Quindi partecipo a eventi che mettono in palio cifre a sei zeri, non ha senso per me puntare a 250, giocare cinque partite e guadagnare solo quello che potrei guadagnare in un giorno", ha spiegato Kyrgios a Code Sports, "non ha semplicemente senso per me.

Nick Kyrgios senza peli sulla lingua: “Gioco per fare soldi, questa è la mia più grande motivazione”Nick Kyrgios ha recentemente spiegato le motivazioni che lo spingono a continuare a giocare a tennis, nonostante le difficoltà fisiche e una posizione di classifica che si aggira intorno alla 670ª.

