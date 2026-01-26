kostic juve il club ora valuta di fargli questa proposta per il futuro le ultimissime

La Juventus sta valutando una proposta di rinnovo per Filip Kostic, l’esterno serbo recentemente protagonista in squadra. La società analizza le opzioni per consolidare il rapporto con il giocatore, considerando le sue prestazioni e il ruolo nel progetto tecnico. Seguiranno aggiornamenti ufficiali in merito alle trattative e alle eventuali novità sul futuro di Kostic con i bianconeri.

sul possibile rinnovo dell’esterno serbo. Il sigillo finale di Filip Kostic contro il Napoli non è stato solo un gol, ma un’esultanza liberatoria “alla Tardelli” che racconta una parabola di rinascita sportiva. In una stagione vissuta costantemente tra i margini e il recupero, il serbo è riuscito a ritagliarsi un ruolo inedito e prezioso, trasformandosi nel vice Cambiaso. Luciano Spalletti lo ha lanciato nella mischia preferendolo a Joao Mario e il mancino di Kragujevac ha risposto con una prestazione totale, culminata in un sinistro chirurgico che ha trafitto Meret. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

