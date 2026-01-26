Koné rischio lesione | i primi controlli preoccupano Oggi gli esami

Koné ha accusato un problema muscolare al flessore della gamba destra, rendendo necessario un approfondimento medico. I primi controlli hanno evidenziato un rischio di lesione, con un periodo di inattività stimato tra due e tre settimane. Oggi sono in programma gli esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio e definire il percorso di recupero.

Un derby di Francia con Adrien Rabiot terminato troppo presto. Manu Koné è stato tra i migliori in campo nel primo tempo di dominio giallorosso, ma ad inizio ripresa ha dovuto alzare bandiera bianca facendo sospirare l’Olimpico. Al 56’, in un contrasto proprio con Rabiot, il centrocampista ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra. Konè si è accasciato a terra chiedendo subito il cambio. Poi è uscito zoppicando prima di ricevere l’abbraccio di Gasperini e l’ovazione dei tifosi mentre si copriva il volto con la maglietta. Forse per il dolore, forse per il dispiacere di lasciare una partita che proprio dopo la sua uscita dal campo ha visto il gol del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

