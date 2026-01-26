Killer Kelly lascia la TNA ma promette di tornare presto in tv futuro in AEW?

Killer Kelly ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla TNA, condividendo sui social i motivi della decisione. La lottatrice portoghese ha dichiarato di aver concluso il suo percorso con la compagnia e ha espresso la volontà di tornare presto in televisione, con possibili future collaborazioni, tra cui l’AEW. La notizia suscita interesse tra gli appassionati per i prossimi passi della wrestler nel panorama wrestling.

Killer Kelly ha confermato ufficialmente la fine della sua avventura in TNA. Il 25 gennaio 2026, la lottatrice portoghese ha pubblicato un lungo messaggio sui social in cui ha spiegato i motivi della separazione dalla compagnia. "La mia avventura in TNA è finita. So che se ne parla da un po', ma vi meritavate di leggere qualcosa direttamente da me. Mi è stata offerta un'estensione del contratto, ma alla fine abbiamo deciso di non proseguire su quella strada. E va benissimo così!" La notizia arriva dopo che diverse fonti avevano riportato la scadenza silenziosa del suo contratto alla fine di dicembre 2025.

