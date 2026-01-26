khaby lame la cifra da capogiro con cui ha venduto la sua azienda

Khaby Lame, noto influencer italiano, ha saputo trasformare la sua popolarità sui social in un business redditizio. Con una crescita costante, ha raggiunto cifre di vendita significative, elevando il suo nome ben oltre i confini nazionali. La sua esperienza rappresenta un esempio di come il talento digitale possa tradursi in successo economico, suscitando interesse e riflessioni sul ruolo degli influencer nel mercato attuale.

In Italia Khaby Lame è stato uno dei primi influencer e content creator a trasformare la sua viralità sui social in un vero e proprio lavoro, capace di fatturare cifre astronomiche che lo hanno innalzato molto al di sopra della media nazionale, spesso suscitando anche invidia e rabbia. Diventato famoso per i suoi video muti in cui offriva soluzioni ovvie a problemi sciocchi mostrati da altre personalità online, Khaby Lame è diventato il tiktoker italiano più seguito al mondo - proprio perché i suoi video erano universali - ed è al momento il primo dei seguiti su Tik Tok, con un profilo che conta oltre 160 milioni di iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

