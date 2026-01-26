Khaby Lame cede la sua identità digitale e si fa avatar Fantascienza? La mossa solleva questioni

Khaby Lame ha deciso di cedere la sua identità digitale, trasformandola in un avatar. Questa scelta solleva importanti riflessioni sul valore e sulla gestione della propria immagine online. È opportuno chiedersi se sia rischioso o opportuno vendere e condividere il proprio patrimonio digitale. Con l'evoluzione della tecnologia, diventa fondamentale comprendere le implicazioni di questa tendenza e valutare attentamente le conseguenze per la nostra identità virtuale.

Ci deve preoccupare la possibilità di vendere il nostro asset identitario in formato digitale? È arrivato il momento di chiedercelo. Khaby Lame, noto influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano, ha deciso infatti di chiudere un affare da quasi un miliardo di euro, cedendo le quote della sua società. Ciò che fa notizia non è la cifra pur considerevole della vendita, ma la previsione (contenuta nell’accordo concluso l’11 gennaio 2026) di autorizzare l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (AI) al fine di creare un suo “gemello digitale”, come asset fondamentale della vendita. In poche parole, la Rich Sparkle holdings limited, gruppo internazionale americano, ha acquisito il controllo della Step distinctive limited, una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che a sua volta detiene il pieno controllo della Hong Kong prosperous sheep corporation limited, una società che domina nel settore del “live streaming e-commerce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

