keir starmer ha impedito al laburista andy burnham di candidarsi temendo per la propria leadership

Il direttivo dei Labour britannici ha deciso di non consentire ad Andy Burnham di candidarsi in un’elezione suppletiva, su richiesta del leader del partito, Keir Starmer. Questa scelta ha sollevato il sospetto che la decisione sia stata motivata da considerazioni legate alla leadership del partito, creando tensioni tra le diverse figure politiche e influenzando il panorama politico britannico.

Il direttivo dei Laburisti britannici, su richiesta del loro numero uno, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, ha impedito ad Andy Burnham di candidarsi a un’elezione suppletiva che gli avrebbe permesso di ritornare in parlamento. Il politico è considerato da molti la più valida alternativa al premier che, in questi mesi, è piuttosto criticato da un’altra del suo stesso partito. Secondo le regole del Labour Party, essere parlamentari è un requisito sia per presentare una mozione di sfiducia verso chi è in carica, sia per poter prendere il suo posto. Proprio per questo, sembra che il capo del governo stia facendo di tutto per ostacolare il collega. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Starmer leadership rival Burnham blocked from seeking UK parliamentary returnIl ripristino di Andy Burnham come candidato alle elezioni parlamentari britanniche è stato recentemente impedito, segnando un punto di svolta nella dinamica interna al Partito Labour.

