Kean nel mirino di un club estero | pronta una super offerta per l’ex Juve Le ultime sul suo futuro

Kean, ex giocatore della Juventus, è al centro di interesse da parte di un club straniero, che avrebbe già predisposto un'importante proposta di trasferimento. La situazione potrebbe portare a un cambiamento significativo nel suo percorso professionale, con dettagli ancora da definire. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e sul futuro dell’attaccante, che resta uno dei nomi più discussi nel panorama calcistico internazionale.

Kean nel mirino di un club estero: pronta una super offerta per l’ex Juventus. Le ultime sul futuro del bomber della Fiorentina. La Juventus assiste da spettatrice interessata alle evoluzioni del mercato internazionale che coinvolgono i suoi ex calciatori, spesso al centro di intrecci milionari. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, l’ Al Hilal si sta dimostrando molto attivo sul mercato in queste ore frenetiche. LE ULTIME SUL MERCATO JUVE Il club saudita sta valutando attentamente la posizione di Marcos Leonardo, giovane punta di talento: se esce il brasiliano, si aprirà immediatamente la caccia al sostituto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kean nel mirino di un club estero: pronta una super offerta per l’ex Juve. Le ultime sul suo futuro Approfondimenti su kean mirino Caprile Juve, spunta una concorrente importante dall’estero. Le ultime novità sul futuro del portiere Caprile Juve si trova sotto osservazione a causa di una nuova concorrente proveniente dall’estero. Nuno Tavares Juve: retroscena dell’estate scorsa. La Lazio ha rifiutato una super offerta da parte di questo club! La verità sul futuro dell’ex obiettivo bianconero Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su kean mirino Argomenti discussi: Fiorentina, Kean al rientro: fissata la data; PANACEA KEAN; Vanoli perde ancora Moise Kean: il centravanti verso il forfait in Fiorentina-Cagliari; Calciomercato: Kean suggestione per due club di A, il piano Juve per Mateta, muro per Perisic all'Inter. Kean nel mirino dell'Al-Hilal: Simone Inzaghi pensa all'attaccante della FiorentinaNuove sirene arabe per Moise Kean, già cercato in estate dall'Al-Qadsiah: stavolta il bomber viola è un possibile obiettivo dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi per gennaio. msn.com Fiorentina, Kean al rientro: fissata la dataOut per infortunio nelle ultime partite, il suo rientro ora potrebbe essere finalmente dietro l'angolo. Secondo quanto anticipato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , Kean ha messo nel ... fantacalcio.it «Marco Palestra ha fatto la differenza, segnando e offrendo l’assist che ci ha permesso di vincere. » Il Cagliari si prende una vittoria pesantissima al Franchi grazie all’esterno classe 2004, di proprietà dell’Atalanta e già nel mirino di tante squadre. Prima mette - facebook.com facebook #Kean, al massimo panchina per #Fiorentina-Cagliari x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.