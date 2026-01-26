Kaio Jorge esultanza iconica | segna prende al volo una birra dai tifosi e

Kaio Jorge, attaccante del Cruzeiro, ha attirato l’attenzione durante una partita contro l’Atletico Mineiro con un episodio insolito. Dopo aver segnato, ha preso al volo una birra dai tifosi e l’ha bevuta, creando un momento di leggerezza nel contesto sportivo. Questo gesto ha suscitato curiosità tra gli appassionati, evidenziando un episodio curioso e spontaneo durante il campionato brasiliano.

Kaio Jorge, attaccante del Cruzeiro, si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante una partita del campionato brasiliano contro l’Atletico Mineiro: dopo aver segnato, l’ex Juve ha esultato prendendo al volo un bicchiere di birra dai tifosi e. bevendola!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

