Kaio Jorge, attaccante del Cruzeiro, ha attirato l’attenzione durante una partita contro l’Atletico Mineiro con un episodio insolito. Dopo aver segnato, ha preso al volo una birra dai tifosi e l’ha bevuta, creando un momento di leggerezza nel contesto sportivo. Questo gesto ha suscitato curiosità tra gli appassionati, evidenziando un episodio curioso e spontaneo durante il campionato brasiliano.

Kaio Jorge, attaccante del Cruzeiro, si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante una partita del campionato brasiliano contro l’Atletico Mineiro: dopo aver segnato, l’ex Juve ha esultato prendendo al volo un bicchiere di birra dai tifosi e. bevendola!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kaio Jorge, esultanza iconica: segna, prende al volo una birra dai tifosi e...

Leggi anche: Kaio Jorge, l’ex bianconero continua a brillare con il Cruzeiro: il CT Ancelotti lo prende in considerazione. L’attaccante sembra rinato

Leggi anche: Kaio Jorge completamente rinato dopo la Juve: il retroscena svelato dall’attaccante sui gol messi a segno lascia i tifosi senza parole. C’entrano gli assist dei compagni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Kaio Jorge: gol, esultanza con bicchiere preso al volo e sorso di birraL'ex Juventus Kaio Jorge, attuale attaccante del Cruzeiro, non ha sbagliato nulla: fa gol, esulta prendendo al volo il bicchiere di birra e la beve ... libero.it

Kaio Jorge, il re del gol che fa sognare il Brasile ha un segreto per segnare di più: Pago i compagniSi chiama Kaio Jorge, ha solo 23 anni, gioca nel Cruzeiro e sta facendo impazzire il Brasile. Come Nazione oggi, come Nazionale un domani visto che le sue prestazioni nel massimo campionato non sono ... fanpage.it

Gli lanciano una birra, la prende e se la beve: la particolare esultanza dell'ex Juventus Kaio Jorge #KaioJorge #Birra #Juventus x.com

Oggi è il compleanno di Kaio Jorge Solo 11 presenze in un periodo fisico sfortunato #Juventus Oggi bomber in Brasile facebook