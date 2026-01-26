Juventus Women Parma 1-0 LIVE | palo di Distefano a inizio ripresa

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women. La gara si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol deciso nella ripresa e a un palo di Distefano all'inizio del secondo tempo. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sulla cronaca del match.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 51? Tiro Schatzer – Conclusione da dentro l'area dopo un'iniziativa di Beccari.

