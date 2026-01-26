Juventus Viking tornano allo Stadium con lo storico striscione
La Juventus e il Napoli hanno vissuto una partita memorabile, ma anche il ritorno dei Viking allo Stadium ha suscitato grande attenzione. I Viking hanno infatti esposto il loro storico striscione, segnando un momento significativo nel contesto della tifoseria e dell’atmosfera dello stadio. Questo evento rappresenta un punto di riferimento importante per i tifosi e per la tradizione della curva, consolidando il legame tra il club e la propria storia.
Amarcord VIKING Juventus, spalle al campo durante la lettura della frase del libro di Anna Frank. JUVENTUS - Spal 25/10/2017 #ultrasitalia #juventus #appartenenza #amarcord facebook
