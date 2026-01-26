Juventus Viking tornano allo Stadium con lo storico striscione

La Juventus e il Napoli hanno vissuto una partita memorabile, ma anche il ritorno dei Viking allo Stadium ha suscitato grande attenzione. I Viking hanno infatti esposto il loro storico striscione, segnando un momento significativo nel contesto della tifoseria e dell’atmosfera dello stadio. Questo evento rappresenta un punto di riferimento importante per i tifosi e per la tradizione della curva, consolidando il legame tra il club e la propria storia.

Viking ritornano allo Stadium con il loro storico striscione Juventus-Napoli è stata una partita storica, non solo per quello che è accaduto in campo, ma anche per quello che è accaduto in curva con il ritorno dei Viking con il loro storico striscione. Lo ha annunciato lo storico gruppo ultras L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Viking tornano allo Stadium con lo storico striscione Juventus, allo stadium il ritorno del nemico storico MourinhoDopo la sconfitta contro Cagliari, la Juventus si prepara ad affrontare il Benfica allo Stadium. Leggi anche: Juventus-Cagliari 2-1, i bianconeri tornano a vincere: allo Stadium brilla Yildiz ma si fa infortuna Vlahovic Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Juve-Milan, Allegri e Rabiot tornano allo Stadium in uno scontro diretto ad alta quotaIl centrocampista francese, approdato al Milan insieme al tecnico livornese dopo l’addio alla Juventus, è pronto a ritrovare il suo passato. Con Allegri aveva condiviso l’ultima parte dell’avventura ... it.blastingnews.com Amarcord VIKING Juventus, spalle al campo durante la lettura della frase del libro di Anna Frank. JUVENTUS - Spal 25/10/2017 #ultrasitalia #juventus #appartenenza #amarcord facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.