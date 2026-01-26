Juventus testa alla Champions | domani la vigilia di Monaco

Domani sera, alle 21.00, la Juventus affronta il Monaco nello Stade Louis II nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Un match cruciale per definire il posizionamento in classifica e le possibilità di proseguire nel torneo. Dopo aver affrontato le prime sfide, i bianconeri sono chiamati a una prestazione attenta e strategica, in una partita che può influire significativamente sul loro cammino europeo.

La Juventus torna immediatamente a concentrarsi sulla Champions League: mercoledì sera, alle 21.00, i bianconeri saranno impegnati allo Stade Louis II contro il Monaco nell’ultima giornata della League Phase, appuntamento decisivo per definire il piazzamento finale e le prospettive in vista della fase a eliminazione diretta. La vittoria contro il Napoli è già archiviata. Alla Continassa il focus è esclusivamente europeo, anche perché il successo della scorsa settimana contro il Benfica ha garantito alla Juventus l’accesso ai playoff, ma non ha chiuso il discorso relativo alla posizione in classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato le scelte tecniche e le questioni legate alla formazione.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida contro il Cagliari in conferenza stampa alla vigilia del match.

