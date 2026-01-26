Juventus-Napoli trascina la Casa dello Sport Sky al record stagionale audience Serie A

La partita tra Juventus e Napoli ha registrato ottimi ascolti sulla Casa dello Sport di Sky, attirando complessivamente 1,24 milioni di spettatori medi e raggiungendo un picco di oltre 2 milioni di spettatori unici. L'evento, trasmesso ieri sera dalle 18 su più canali Sky, ha confermato l'interesse dei tifosi per il calcio di Serie A, consolidando il record stagionale di audience.

Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli nella Casa dello Sport diSky: la sfida dell'Allianz Stadium – in onda ieri sera dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con 2 milioni 85 mila spettatori unici** e il 7,9% di share*. Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky. Ascolti al top anche per gli studi, con il postpartita che ha raccolto 413 mila spettatori medi** e Sky Calcio Club che registra 243 mila spettatori medi**.

