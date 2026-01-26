Juventus-Napoli Spalletti a DAZN Sono soddisfatto David è forte

Luciano Spalletti ha commentato la vittoria per 3-0 contro la Juventus di Antonio Conte, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra. A DAZN, l’allenatore ha sottolineato la forza di David e l’ottimo atteggiamento dei suoi giocatori. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il Napoli, che continua a dimostrare solidità e determinazione nel campionato.

Il commento di Luciano Spalletti dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli di Antonio Conte nell’ultima uscita casalinga. Le parole di Spalletti Spalletti è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: “ La cosa che mi rende più soddisfatto è come abbiamo affrontato la partita nei 90 minuti. Hanno sempre cercato di guadagnare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli, Spalletti a DAZN “Sono soddisfatto, David è forte” Leggi anche: Napoli Juventus, Spalletti a Dazn: «I partenopei sono un avversario forte. Ritorno al Maradona? Ecco cosa penso» Spalletti a Dazn: «Siamo la Juventus non per caso. David è un cecchino incredibile, mi dispiace che…»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della partita contro il Lecce. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La JUVENTUS é arrivata a NAPOLI: SPALLETTI in prima fila Argomenti discussi: Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'; Serie A | Juventus-Napoli | Il commento di Spalletti; Juventus-Napoli 3-0: Spalletti domina Conte, gli azzurri scivolano a -9 dall'Inter capolista; Juventus-Napoli, Spalletti nel post partita: Vittoria importante contro una grande squadra. Pagina 1 | Pagelle Juve: Bremer come Tom Hanks, Yildiz manda il Napoli al manicomio, Spalletti camaleonteLa Juventus stende il Napoli 3-0 all'Allianz con una prestazione stellare: decidono il match della 22ª giornata i gol di David (22'), Yildiz (77') e Kostic (86'). È una vittoria dal peso specifico eno ... tuttosport.com Le 5 verità di Juventus-Napoli 3-0: Spalletti ha reso di nuovo grandi i bianconeri, Conte soccombe tra sfortuna e responsabilitàSERIE A - Andiamo alla scoperta delle 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Napoli 3-0. Ecco i principali spunti della partita: analizziamoli insieme. Spalletti ... eurosport.it Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #SSCNapoli # - facebook.com facebook Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #Napoli #Juve x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.