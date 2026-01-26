Juventus-Napoli la conferenza stampa di Spalletti

Luciano Spalletti ha presentato la partita tra Juventus e Napoli, analizzando la recente vittoria per 3-0 contro la squadra di Antonio Conte. Nell'incontro, il tecnico ha commentato le prestazioni dei propri giocatori e le dinamiche di campionato, offrendo un approfondimento sulle strategie adottate e le sfide future. La conferenza ha fornito spunti utili per comprendere l’andamento della squadra napoletana in vista delle prossime gare.

La conferenza stampa di Spalletti Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3- 0 contro il Napoli di Antonio Conte. “Quante volte ho visto la sfida di Napoli? Quanto è stata importante la vittoria in Champions? L’ho rivista perché se l’analisi si fa sui noi stessi ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli, la conferenza stampa di Spalletti Leggi anche: Napoli-Juventus, Spalletti in conferenza stampa: “La maglia della Juventus è stata vissuta per vincere le partite. É una partita difficile” Juventus-Napoli, battaglia di nervi non solo in campo: Spalletti annulla la conferenza stampaAlla vigilia della partita tra Juventus e Napoli, in programma domenica allo Stadium, si segnala l’assenza di conferenze stampa da parte di entrambe le squadre. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. PRE NAPOLI - JUVENTUS | CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI Argomenti discussi: Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti. Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscenaIl club bianconero prima annuncia l'incontro di Spalletti con i media per le 16 poi disdice tutto, per il tecnico azzurro Conte vigilia muto ormai una consuetudine ... sport.virgilio.it Juventus, Spalletti in conferenza: Vincere con gli ex campioni d'Italia ti dà ancora più certezze. Yildiz? Un alienoAl termine della sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti interverrà nella sala conferenze dall'Allianz Stadium di Torino per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #SSCNapoli # - facebook.com facebook Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #Napoli #Juve x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.