Juventus-Napoli da record su Sky | miglior ascolto stagionale della Serie A

Il match tra Juventus e Napoli ha registrato il miglior ascolto stagionale della Serie A su Sky, raggiungendo oltre 1,2 milioni di spettatori medi. L'evento, tenutosi all’Allianz Stadium, si conferma come uno degli incontri più seguiti della stagione, contribuendo a consolidare la posizione di Sky come punto di riferimento per l’appassionato di calcio italiano.

Il big match dell’Allianz Stadium vola negli ascolti: oltre 1,2 milioni di spettatori medi e studi Sky ai massimi livelli Juventus-Napoli si conferma uno degli eventi sportivi più attesi della stagione e trascina gli ascolti della Casa dello Sport di Sky. La sfida valida per la Serie A, andata in onda ieri dalle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha fatto registrare numeri da primato, diventando il miglior ascolto stagionale del campionato su Sky. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su juventus napoli

La partita tra Juventus e Napoli ha registrato ottimi ascolti sulla Casa dello Sport di Sky, attirando complessivamente 1,24 milioni di spettatori medi e raggiungendo un picco di oltre 2 milioni di spettatori unici.

Questo fine settimana propone un ricco calendario di eventi calcistici, tra cui la sfida Juventus-Napoli in Serie A, partite di calcio internazionale e incontri di Serie C.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su juventus napoli

Argomenti discussi: Le possibili scelte di Spalletti: verso il Napoli nel segno della continuità; Match report | Juventus-Napoli 3-0; Serie A, Juventus-Napoli 3-0: bianconeri dominanti, Spalletti spedisce Conte a -9 dall’Inter; Juve-Napoli, le pagelle: Locatelli, serata da Oscar: 8. Notte fonda per Juan Jesus, 4.

Juventus-Napoli: 3-0, sconfitta netta. Gara da dimenticare per i partenopeiSerie A, Juventus-Napoli: diretta live della 22° giornata su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. areanapoli.it

Juventus-Napoli 3-0, gol e highlights: decidono David, Yildiz e KosticLa Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna ... sport.sky.it

#SerieA, Juventus-Napoli è la sfida di campionato più vista della stagione su Sky x.com

Cesari netto: “Doppio rigore negato al Napoli” Juventus-Napoli finisce 3-0, ma il risultato non chiude il dibattito. Nell’immediato post-partita, durante Pressing sulle reti Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari analizza gli episodi più controversi del match, puntan - facebook.com facebook