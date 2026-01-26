Durante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Bergonzi ha assegnato un rigore a favore della Juventus per un fallo su Hojlund, mentre ha concesso un fallo su Di Lorenzo. Le decisioni arbitrali sono al centro di discussioni continue, contribuendo a mantenere alta l'attenzione sul confronto tra le due squadre.

Le polemiche arbitrali continuano ad accompagnare Juventus-Napoli. A fare chiarezza sui principali episodi contestati è stato Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista Rai, intervenuto nel corso della Domenica Sportiva, analizzando nel dettaglio i contatti più discussi della gara dell’Allianz Stadium. Il primo focus riguarda un contrasto tra Thuram e Di Lorenzo, giudicato con grande attenzione dall’ex direttore di gara. “C’è qualcosa di sospetto nel contrasto tra Thuram e Di Lorenzo. C’è una ginocchiata del giocatore della Juve che colpisce a retrocoscia destro di Di Lorenzo. È un contrasto di gioco? È falloso? Non è falloso? Rivedendo queste immagini secondo me è falloso, secondo me il direttore di gara Mariani poteva fischiare il fallo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juventus-Napoli, Bergonzi: rigore su Hojlund e fallo su Di Lorenzo

