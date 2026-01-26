Juventus-Napoli 3-0 pagelle | Locatelli domina David non sbaglia

Nella partita allo Stadium, la Juventus ha conquistato una vittoria netta contro il Napoli di Conte, conclusasi 3-0. La prestazione dei bianconeri si è distinta per ordine e precisione, con Locatelli protagonista e David impeccabile in difesa. Un risultato che riflette l’ottimo stato di forma della squadra, confermando la solidità e la qualità del gioco espresso in campo.

Una Juve bellissima travolge allo Stadium il Napoli di Conte dopo una partita giocata alla perfezione. Un 3-0 senza appello. Il tris rifilato dalla Juventus al Napoli di Conte è il manifesto del calcio spallettiano. Allo Stadium si è vista una Juventus consapevole dei propri mezzi, matura e determinata.

