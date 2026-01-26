Juventus-Napoli 3-0 le pagelle | Locatelli domina David non sbaglia

La partita tra Juventus e Napoli si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei bianconeri. La squadra di casa ha mostrato un gioco preciso e organizzato, con prestazioni positive da parte di tutti i giocatori, in particolare Locatelli. Il match ha evidenziato l’equilibrio tra le due formazioni, offrendo agli spettatori un confronto intenso e ben giocato. Ecco le pagelle e i protagonisti di questa importante sfida di campionato.

Una Juve bellissima travolge allo Stadium il Napoli di Conte dopo una partita giocata alla perfezione. Un 3-0 senza appello. Il tris rifilato dalla Juventus al Napoli di Conte è il manifesto del calcio spallettiano. Allo Stadium si è vista una Juventus consapevole dei propri mezzi, matura e determinata.

