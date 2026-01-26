Juventus Kosti? decisivo contro il Napoli | futuro ancora aperto

La Juventus ha dimostrato di poter contare su giocatori capaci di fare la differenza anche in situazioni di pressione. Il gol decisivo contro il Napoli rappresenta un elemento importante nel cammino della squadra, mantenendo aperte le possibilità di un futuro ancora da definire. Un risultato che conferma l’importanza di ogni componente nel percorso di crescita e competitività del club.

La Juventus ha trovato una risorsa preziosa anche lontano dai riflettori, e il gol segnato contro il Napoli lo certifica con chiarezza. Filip Kosti?, entrato dalla panchina nella ripresa, ha chiuso il match con la rete del definitivo allungo, salendo a quota tre gol stagionali e riaprendo, di fatto, il dibattito sul proprio futuro in bianconero nonostante un contratto in scadenza. Il serbo, subentrato al 60’ ad Andrea Cambiaso, ha inciso con immediatezza, confermando una tendenza che accompagna tutta la sua stagione: pochi minuti, ma spesso determinanti. In una Juventus che ha ritrovato solidità e continuità, anche i gol “di contorno” iniziano a pesare.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.

