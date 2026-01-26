La Juventus si concentra sul futuro, ponendo l'accento sul rinnovo di Kenan Yildiz. La trattativa rappresenta un passo importante per consolidare il progetto sportivo e rafforzare la squadra. La decisione sul prolungamento del contratto sarà determinante per il percorso della società nella prossima stagione.

La Juventus ha rimesso al centro del proprio presente e, soprattutto, del proprio futuro una priorità che non ammette rinvii: il rinnovo di Kenan Y?ld?z. All’indomani del netto 3-0 inflitto al Napoli, risultato che ha certificato la crescita della squadra sotto la guida di Luciano Spalletti, in casa bianconera l’entusiasmo convive con una consapevolezza precisa: per costruire una Juventus davvero competitiva negli anni a venire, il numero 10 va blindato. L’impatto del tecnico toscano ha restituito identità, continuità e ambizione, ma ogni progetto solido ha bisogno di certezze strutturali. Y?ld?z è una di queste. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il futuro passa da Y?ld?z: rinnovo chiave sul tavolo

La Juventus valuta il futuro di Luciano Spalletti, con l’attuale contratto in scadenza a giugno.

