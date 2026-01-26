Juventus | En Nesyri saltato si cercano alternative

Dopo il rifiuto di Youssef En-Nesyri alla proposta della Juventus, la società si concentra ora su altre opzioni di mercato. La scelta del giocatore di tornare al Siviglia o di rimanere al Fenerbahçe ha portato i bianconeri a rivedere i piani e ad accelerare sulle alternative prioritarie. L'articolo analizza le possibili soluzioni e le strategie adottate dalla Juventus per rinforzare l'attacco.

Dopo il rifiuto definitivo di Youssef En-Nesyri – che ha scelto di non accettare la formula Juventus (prestito oneroso da 5 milioni con diritto a 20 milioni più bonus) preferendo un ritorno al Siviglia o restare al Fenerbahce – la Juventus ha voltato pagina e accelerato su due piste prioritarie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri…Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e ComolliIn vista del calciomercato, la Juventus valuta diverse opzioni nel caso in cui l’affare En-Nesyri non andasse a buon fine.

En-Nesyri Juve, oggi scade l’ultimatum: resta uno spiraglio. Si riaprono queste due piste alternativeOggi scade l’ultimatum per En-Nesyri e la Juventus valuta ancora le opzioni disponibili.

En-Nesyri, a Spalletti non va proprio giù: il retroscena Juve. Ora c’è una sola speranzaNo, non l’ha presa bene. Anche perché il club aveva già apparecchiato la tavola a Luciano Spalletti, garantendo l’approdo di Youssef En-Nesyri. Lucio è rimasto spiazzato dall’ottimismo in abbondanza p ... tuttosport.com

En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercatoChiellini ha confermato che En-Nesyri è saltato e non arriverà alla Juventus nel mese di gennaio. Ora per i bianconeri ci sono le solite, vecchie, alternative. goal.com

Secondo Tuttosport, dopo lo stop per En-Nesyri, Spalletti avrebbe chiesto Kolo Muani o un profilo analogo alla dirigenza della Juventus Il tecnico è rimasto spiazzato e irritato dal mancato arrivo del centravanti marocchino Leggi la notizia completa nel p - facebook.com facebook

Juventus-Napoli, Spalletti: "David attaccante vero. En Nesyri saltato Abbiamo McKennie" #SkySport #SkySerieA x.com