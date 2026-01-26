Juventus David risponde sul campo | gol pesante e segnale al mercato

La Juventus ha ottenuto una vittoria significativa contro il Napoli, vincendo 3-0 all’Allianz Stadium. La prestazione di Jonathan David, autore di un gol importante, ha rafforzato la posizione della squadra in classifica e ha inviato un messaggio sia ai rivali che al mercato. La società continua a valutare possibili rinforzi offensivi, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide di Serie A.

La Juventus ha battuto il Napoli con un netto 3-0 all’Allianz Stadium, rilanciando con forza la propria corsa in Serie A e inviando un segnale chiaro anche sul fronte interno: mentre il mercato resta aperto e la dirigenza continua a valutare un rinforzo offensivo, Jonathan David ha risposto sul campo, firmando il gol che ha indirizzato una gara dominata sin dalle prime battute. Il successo contro i partenopei, arrivato in un momento cruciale della stagione, pesa nella classifica e nella fiducia della squadra di Luciano Spalletti, ma assume un valore ancora più significativo per il centravanti canadese, protagonista dell’episodio che ha spezzato l’equilibrio e trasformato il controllo bianconero in superiorità concreta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

