Juventus caccia all’attaccante | sondaggio last-minute per Beto

La Juventus si prepara all’ultima settimana di mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco, dopo la conclusione della trattativa per En-Nesyri. Nelle ultime ore, il club ha avviato un sondaggio last-minute per Beto, valutando possibili alternative per completare il reparto offensivo. La squadra continua a monitorare il mercato in modo discreto, cercando di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze prima della chiusura delle trattative.

La Juventus entra nell’ultima settimana di mercato con la necessità di non restare ferma dopo il brusco stop alla trattativa per En-Nesyri. Il dietrofront dell’attaccante marocchino, arrivato nonostante un ultimatum già recapitato, ha costretto la dirigenza bianconera a ricalibrare in corsa le proprie mosse, accelerando le valutazioni su profili alternativi per completare il reparto offensivo prima del gong finale della sessione invernale. Il quadro è chiaro: la Juve non intende aspettare oltre. Con il tempo che stringe e con una strategia improntata alle occasioni più che agli investimenti strutturali, il club continua a esplorare piste compatibili con questo scenario. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

