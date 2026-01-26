La Juventus prosegue la ricerca di un nuovo attaccante, dopo il passo indietro sulla pista En-Nesyri. A una settimana dalla chiusura del mercato invernale, il club ha riaperto le trattative per rinforzare il reparto offensivo. Questo aggiornamento si inserisce in un momento positivo per la squadra, testimoniato dalla recente vittoria contro il Napoli, che rappresenta un momento importante della stagione.

La Juventus accelera sul mercato offensivo a una settimana dalla chiusura della sessione invernale. Dopo il definitivo stop alla pista che portava a Youssef En-Nesyri, il club bianconero ha riaperto il dossier attaccanti, parallelamente a un momento di crescita evidente sul campo certificato dalla vittoria contro il Napoli, arrivata domenica sera all’Allianz Stadium e considerata internamente uno snodo chiave della stagione. Il successo contro i campioni d’Italia non ha solo consolidato classifica e morale, ma ha rafforzato la convinzione di una squadra che, come ribadito anche da Luciano Spalletti nel post partita, ha iniziato a trasformare i big match da ostacolo a opportunità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, caccia al nuovo attaccante: En-Nesyri sfuma, mercato riaperto

