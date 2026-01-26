Juventus 3-0 Napoli Zuliani | È una sceneggiata guardate bene cosa succede tra Bremer e Hojlund
Dopo la sconfitta del Napoli per 3-0 contro la Juventus allo Stadium, Claudio Zuliani ha commentato la partita evidenziando alcune situazioni di gioco tra Bremer e Hojlund. In questo contesto, si è soffermato su dettagli che, a suo avviso, potrebbero aver influenzato l’andamento dell’incontro, invitando a un’osservazione attenta delle dinamiche in campo. Un’analisi che invita a riflettere sui momenti chiave della partita e sulle interpretazioni dei singoli episodi.
Queste una parte delle dichiarazioni: “Siete più scontati di una tragedia napoletana. Anzi, più che una tragedia è una sceneggiata. Se si perde, da una parte si prende e si va a casa; se si vince, meravigliosi; se si perde, arbitro, infortuni, tragedia”. “Si lamentano perché vogliono due rigori nella stessa azione. Anche se fosse, è uno, non due. Uno dei loro giocatori si tuffa. Nell’altro c’è Bremer che va a contrasto con le braccia, ma con lo stesso metro arbitrale dall’altra parte c’è stata una spinta ed è rimasto in piedi. Ha capito il metro e ha continuato”. Secondo la critica era da calcio di rigore, sottolineando però come nel calcio nulla sia mai scontato, nemmeno davanti all’evidenza.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigoreDurante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.
Bremer Juventus, dietrofront dello staff di Spalletti: il brasiliano potrebbe non partire dal primo minuto con la Roma! Cosa succedeIl futuro di Bremer alla Juventus si fa incerto in vista della sfida contro la Roma.
Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Juventus-Napoli 3-0: Spalletti domina Conte, gli azzurri scivolano a -9 dall'Inter capolista; Serie A, Juventus-Napoli 3-0. Show allo Stadium: gol e highlights; Match report | Juventus-Napoli 3-0.
Juventus-Napoli 3-0, gol e highlights: decidono David, Yildiz e KosticLa Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna ... sport.sky.it
Juventus-Napoli 3-0: video, gol e highlightsProva di forza della Juventus che vince nettamente il big match con il Napoli. In avvio subito bene i bianconeri: palo di Thuram, poi David sblocca e immediatamente dopo Buongiorno salva sulla linea s ... sport.sky.it
Carlo Alvino tuona dopo Juventus-Napoli Il giornalista napoletano critica la scelta di arbitro Mariani e VAR di non dare nessun calcio di rigore in occasione dei due contatti ravvicinati in area tra Bremer e Hojlund e l'altro tra Vergara e Kalulu #SSCNapoli # - facebook.com facebook
#SerieA, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride. Questi i risultati della domenica: Roma-Milan 1-1, Juventus-Napoli 3-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Sassuolo-Cremonese 1-0. In testa alla classifica resta l'Inter. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.