Juventus 3-0 Napoli Zuliani | È una sceneggiata guardate bene cosa succede tra Bremer e Hojlund

Dopo la sconfitta del Napoli per 3-0 contro la Juventus allo Stadium, Claudio Zuliani ha commentato la partita evidenziando alcune situazioni di gioco tra Bremer e Hojlund. In questo contesto, si è soffermato su dettagli che, a suo avviso, potrebbero aver influenzato l’andamento dell’incontro, invitando a un’osservazione attenta delle dinamiche in campo. Un’analisi che invita a riflettere sui momenti chiave della partita e sulle interpretazioni dei singoli episodi.

Queste una parte delle dichiarazioni: “Siete più scontati di una tragedia napoletana. Anzi, più che una tragedia è una sceneggiata. Se si perde, da una parte si prende e si va a casa; se si vince, meravigliosi; se si perde, arbitro, infortuni, tragedia”. “Si lamentano perché vogliono due rigori nella stessa azione. Anche se fosse, è uno, non due. Uno dei loro giocatori si tuffa. Nell’altro c’è Bremer che va a contrasto con le braccia, ma con lo stesso metro arbitrale dall’altra parte c’è stata una spinta ed è rimasto in piedi. Ha capito il metro e ha continuato”. Secondo la critica era da calcio di rigore, sottolineando però come nel calcio nulla sia mai scontato, nemmeno davanti all’evidenza.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigoreDurante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.

Bremer Juventus, dietrofront dello staff di Spalletti: il brasiliano potrebbe non partire dal primo minuto con la Roma! Cosa succedeIl futuro di Bremer alla Juventus si fa incerto in vista della sfida contro la Roma.

