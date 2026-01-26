Juve Primavera ufficiale la cessione di Bassino all’Audace Cerignola I dettagli del trasferimento
La Juventus ha annunciato la cessione di Bassino all’Audace Cerignola, club di Serie C, con un trasferimento in prestito fino al termine della stagione. La decisione mira a offrire al giovane giocatore opportunità di crescita e minutaggio in un contesto competitivo. Di seguito i dettagli ufficiali del trasferimento e le motivazioni alla base di questa operazione.
Juve Primavera, Bassino saluta i bianconeri per trasferirsi in prestito fino al termine della stagione all’Audace Cerignola in Serie C. I dettagli. Movimento in uscita per la Juve Primavera. Alessandro Bassino, difensore classe 2006, ha lasciato in prestito i bianconeri per trasferirsi all’Audace Cerignola in Serie C. Ecco il comunicato ufficiale: « Alessandro Bassino chiuderà la stagione 20252026 in Puglia. È ufficiale, infatti, il suo prestito fino al 30 giugno all’ Audace Cerignola, squadra militante nel Girone C di Serie C. Difensore classe 2006, Alessandro è un giocatore della nostra Primavera dall’estate del 2023, quando è diventato ufficiale il suo passaggio dall’Under 17. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su juve primavera
Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconero
La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.
Juve Primavera, Badarau lascia i bianconeri: ufficiale il prestito del difensore alla Sampdoria. Il comunicato e tutti i dettagli
La Juventus comunica il trasferimento in prestito di Badarau alla Sampdoria.
Ultime notizie su juve primavera
