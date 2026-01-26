Juve Primavera ufficiale la cessione di Bassino all’Audace Cerignola I dettagli del trasferimento

La Juventus ha annunciato la cessione di Bassino all’Audace Cerignola, club di Serie C, con un trasferimento in prestito fino al termine della stagione. La decisione mira a offrire al giovane giocatore opportunità di crescita e minutaggio in un contesto competitivo. Di seguito i dettagli ufficiali del trasferimento e le motivazioni alla base di questa operazione.

