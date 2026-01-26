Juve ora c’è Zirkzee in pole per l’attacco | cosa sta succedendo

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la Juventus è alla ricerca di un attaccante. Tra le opzioni in corsa, spicca il nome di Zirkzee, che potrebbe rafforzare il reparto offensivo bianconero. Ecco le ultime novità sulla trattativa e le possibili mosse della società in questa fase decisiva del mercato.

Manca appena una settimana alla fine del calciomercato e la Juve è alla disperata ricerca di un attaccante: ecco le ultimissime. La trattativa col Fenerbahce per Youssef En-Nesyri sembra essere saltata definitivamente come ribadito da Giorgio Chiellini poco prima del match contro il Napoli e adesso la Juve si è rituffata sul calciomercato, alla disperata ricerca di un nuovo attaccante. Mateta del Crystal Palace e Beto dell’Everton restano due nomi caldi, ma al momento il nome in pole per andare a rinforzare il reparto offensivo della Juve è quello di Joshua Orobosa Zirkzee. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato Juve, per l’attacco bianconero ora in vantaggio c’è lui. Che cosa sta succedendo in queste oreNel calciomercato della Juventus, l’attenzione si concentra sull’attacco, dove al momento sembra aver preso il sopravvento un particolare giocatore.

La Juve ha messo in lista Zirkzee. #asroma #calciomercato #zirkzee

