Juve Napoli | il migliore acquisto è Spalletti! Luciano si è preso la sua rivincita – VIDEO

Juve Napoli rappresenta uno degli scontri più attesi della stagione, mettendo in evidenza le strategie e le scelte tecniche dei due club. Tra queste, l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli si distingue come un elemento chiave. Dopo un percorso difficile con la Nazionale, Spalletti ha dimostrato di aver saputo rivitalizzare la squadra, confermando il suo valore come uno dei tecnici più competenti del calcio italiano.

Juve Napoli: il migliore acquisto è Spalletti! Luciano si è preso la sua rivincita dopo il fallimento in Nazionale e gli scetticismi. Il percorso della Juventus in questa stagione sembra aver trovato il suo punto di svolta definitivo proprio nella sfida contro il Napoli, chiudendo un cerchio ideale che profuma di rivincita per Luciano Spalletti. Nel nuovo episodio di Upload, il nostro Andrea Bargione analizza direttamente dall’Allianz Stadium l’impatto devastante del tecnico toscano sull’universo bianconero. L’uomo del cambiamento. Se il mercato di gennaio stenta a decollare, la convinzione comune è che il miglior acquisto sia stato proprio l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

