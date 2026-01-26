L’episodio di Jujutsu Kaisen dedicato a Maki Zen’in ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, con molte critiche provenienti dal pubblico giapponese. La divisione tra le opinioni di spettatori giapponesi e occidentali evidenzia ancora una volta come le interpretazioni e le preferenze possano variare significativamente tra culture diverse, anche all’interno di una stessa community di appassionati di anime.

Che il fandom degli anime sia spaccato tra Giappone e Occidente non è una novità, ma la discussione attorno all'episodio di Jujutsu Kaisen dedicato a Maki Zen'in ha raggiunto livelli particolarmente accesi. L'episodio 4 della terza stagione di Jujutsu Kaisen conquista piattaforme internazionali, ma in Giappone scatena critiche inattese. Ritmo, scelte stilistiche e modifiche rispetto al manga sono i principali bersagli di un malcontento che riaccende il divario culturale nel fandom. Un episodio celebrato fuori dal Giappone, criticato in patria "Preparazione Perfetta", quarto episodio della stagione 3 di Jujutsu Kaisen, è diventato in poche ore un piccolo fenomeno internazionale: su siti come IMDb, ha registrato il punteggio più alto dell'intera serie, mentre su piattaforme come MyAnimeList l'entusiasmo dei fan è tangibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, i fan giapponesi odiano uno dei più bei episodi della terza stagione (e forse della saga)

Leggi anche: Data uscita della stagione 3 di jujutsu kaisen e la rinascita dell era degli anime più forte

Leggi anche: Jujutsu Kaisen, la terza stagione arriva in esclusiva su Crunchyroll all'inizio del 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Jujutsu Kaisen 3: la delusione dei fan; Gege Akutami duramente criticato: la nuova illustrazione scatena i fan di Jujutsu Kaisen; Jujutsu Kaisen 3, le regole del Culling Game sono così complesse che Crunchyroll lancia un video per spiegarle; Jujutsu Kaisen: l'ultimo episodio nasconde un omaggio al film più sanguinoso di Quentin Tarantino.

Jujutsu Kaisen, i fan giapponesi odiano uno dei più bei episodi della terza stagione (e forse della saga)Che il fandom degli anime sia spaccato tra Giappone e Occidente non è una novità, ma la discussione attorno all'episodio di Jujutsu Kaisen dedicato a Maki Zen'in ha raggiunto livelli particolarmente a ... movieplayer.it

Jujutsu Kaisen 3, i fan giapponesi polemizzano sull'ultimo episodioL'ultimo episodio divide il pubblico giapponese tra critiche alle scelte narrative e discussioni sull'adattamento rispetto al manga originale. anime.everyeye.it

Figure Gojo Satoru da Jujutsu Kaisen Spedizioni in tutta Italia #jujutsukaisengojosatoru #jujutsukaisen #alternativestoreviterbo #figure #gojosatoru - facebook.com facebook

Il nuovo episodio della Stagione 3 di JUJUTSU KAISEN è ora disponibile su Crunchyroll! x.com