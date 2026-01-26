Juanlu Sanchez, giovane esterno del Siviglia, rimane nel mirino della Juventus, che continua a monitorare la sua situazione. La posizione del club andaluso e la concorrenza del Napoli rendono la trattativa ancora aperta. La Juventus valuta attentamente le possibilità di inserimento, mantenendo alta l’attenzione su questo profilo per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato.

di Francesco Spagnolo Juanlu Sanchez Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’esterno spagnolo. Ma si tratta di un affare non semplice da chiudere. Il mercato internazionale si accende con una nuova sfida tra le grandi del nostro campionato. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Claudio Raimondi, esperto di mercato di Sportmediaset, si sta profilando un vero e proprio derby italiano per un giocatore spagnolo di grande prospettiva. Il profilo finito sotto la lente d’ingrandimento è quello di Juanlu Sanchez. Non è un segreto che la Vecchia Signora stia cercando rinforzi sulle corsie laterali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juanlu Sanchez Juve, l’esterno del Siviglia resta sulla lista di Comolli: la posizione del club andaluso e la concorrenza del Napoli

Approfondimenti su juanlu sanchez

Mateta, attaccante del Crystal Palace, continua a essere nel mirino della Juventus.

Il Cagliari valuta tra 20 e 25 milioni di euro il portiere Caprile, obiettivo della Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su juanlu sanchez

Argomenti discussi: Il Napoli sfida la Juve sul mercato per un esterno destro; Juventus, idea Juanlu del Siviglia: i dettagli; Napoli, Manna lancia la sfida alla Juve: Juanlu Sanchez? Ci piace, decisivi i prossimi 10 giorni; L’oro olimpico e Conte sfiorato: Juanlu, chi è il possibile vice Kalulu della Juve.

Juanlu Sanchez tra Juventus e Napoli, il Siviglia chiede tra i 15 e i 20 milioni e l'obbligo di riscattoDerby italiano per un giocatore spagnolo. Stando alle indiscrezioni di Claudio Raimondi, esperto di mercato di Sportmediaset sia la Juventus che il Napoli sono su Juanlu Sanchez, terzino ... tuttojuve.com

Pagina 1 | L’oro olimpico e Conte sfiorato: Juanlu, chi è il possibile vice Kalulu della JuveL'esterno del Siviglia è finito nel mirino dei bianconeri: caratteristiche funzionali e un nome anche di prospettiva ... tuttosport.com

Il club azzurro è tornato nuovamente all'assalto di #Juanlu Sanchez. Lo spagnolo è l'obiettivo principale per la compagine di Antonio Conte. - facebook.com facebook

Juanlu #Sanchez è una storia della scorsa estate, ma è riemersa a sorpresa nelle ultime 48 ore. Soprattutto sulla priorità che continua a dare al #Napoli, ora si lavorerà per cercare incastri x.com