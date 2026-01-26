Jovanotti incontra Jodorowsky quando il pop italiano mainstream incrocia il geniale regista antiregole a Parigi | un pomeriggio tra il giullare solare e il mago anarchico

L’incontro tra Jovanotti e Jodorowsky a Parigi rappresenta un curioso incrocio tra il mondo del pop italiano e il cinema sperimentale. Due figure emblematiche, apparentemente lontane, si sono confrontate in un dialogo che unisce creatività e spiritualità. Questa occasione svela come, anche tra realtà diverse, possano emergere connessioni sorprendenti, offrendo uno sguardo unico sulla loro visione del mondo e dell’arte.

A prima vista Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e Alejandro Jodorowsky stanno insieme come un jingle della Coca-Cola e un rituale sciamanico con una gallina decapitata. Che ci fanno insieme Jovanotti, il solare giullare mainstream, e Jodorowsky, il surrealista anarchico, regista di El Topo e Santa Sangre, autore della Psicomagia tra le sue diecimila geniali invenzioni? Il primo ti parlerebbe di spread pedalando a Capalbio, il secondo che per guarire dalla mercificazione dell’anima devi seppellire una foto di tuo nonno sotto un cactus e ripetere il suo nome in sanscrito cento volte. Due mondi a distanze siderali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Jovanotti incontra Jodorowsky, quando il pop italiano mainstream incrocia il geniale regista antiregole a Parigi: un pomeriggio tra il giullare solare e il mago anarchico Quando si incrocia il Bologna si riaccende il duello tra nostalgici. Il giochista Italiano che non passa di modaQuando si incrocia il Bologna, si riaccende il confronto tra appassionati di lungo corso. Leggi anche: Il banano di montagna che cresce tra le Alpi: quando l’esotico incontra il freddo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Jovanotti incontra Jodorowsky, quando il pop italiano mainstream incrocia il geniale regista antiregole a Parigi: un pomeriggio tra il giullare solare e il mago anarchico. Jovanotti dal palco della nostra festa: Leggete l’intervista a JodorowskyDall’Auditorium di Roma il cantante, che quest’anno compie 60 anni, ha fatto il suo omaggio all’ultimo dei surrealisti, intervistato da Dario Olivero su ... repubblica.it L’Arca di Jovanotti sbarca a Barletta: rivoluzione d’estate, addio spiagge! Cambia lo scenario, ma non l’energia. Jovanotti torna in Puglia e riscrive le regole della festa estiva del “Jova Summer Party 2026". “L’Arca di Lorè” è un viaggio collettivo fatto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.