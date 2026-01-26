Jannik Sinner liquida Darderi | il punto che fa perdere la testa anche a Luciano

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria netta nel derby italiano contro Luciano Darderi, confermando la sua posizione tra i migliori al mondo. In tre set, l’azzurro ha dimostrato stabilità e sangue freddo, senza lasciare spazio a incertezze. Un risultato che sottolinea la sua crescita e la determinazione nel proseguire il percorso nel circuito internazionale, offrendo un esempio di professionalità e dedizione nel tennis.

Missione compiuta per Jannik Sinner e stavolta altro che colpi di calore, altro che polemiche: l'azzurro numero 2 al mondo batte nel derby italiano la sorpresa degli Australian Open Luciano Darderi in tre set, senza incertezze. Il risultato, 6-1 6-3 7-6 (2) in 2 ore e 11 minuti di gioco spiega a sufficienza il dominio tecnico, tattico e mentale del due volte vincitore a Melbourne, che approda così ai quarti di finale come poche ore prima l'altro italiano Lorenzo Musetti, che ha travolto il forte americano Taylor Fritz anche lui in tre set. Ora al prossimo turno Sinner dovrà vedersela con il vincitore della sfida tra Ben Shelton, testa di serie numero 8, e Casper Ruud, numero 12 del tabellone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner liquida Darderi: il punto che fa perdere la testa anche a Luciano Leggi anche: Sinner liquida Zverev, il punto che fa impazzire Torino: è semfinale Finals Pronostico e quote Luciano Darderi – Jannik Sinner, Australian Open 26-01-2026Ecco il pronostico e le quote per l'incontro tra Luciano Darderi e Jannik Sinner agli Australian Open del 26 gennaio 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: AO, Sinner-Darderi 1° set (3-0). Musetti liquida Fritz e va ai quarti contro Djokovic; Pronostico Luciano Darderi – Jannik Sinner – 26 gennaio 2026 – Ottavi di finale Australian Open; Australian Open, solo teste di serie agli ottavi: occhi puntati su Sinner, Musetti e Darderi; Australian Open 2026, Carlos Alcaraz liquida la pratica Moutet. Lo spagnolo accede agli ottavi. Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti. Jannik vince il derby con DarderiJannik Sinner liquida, senza troppa difficoltà, la pratica ottavi di finale degli Australian Open. Il derby italiano è andato al numero ... iltempo.it Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 7-6 la diretta: Jannik vince il derby e vola ai quarti di finale. Adesso Shelton o RuudSuperati i problemi fisici, Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per gli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro giocherà contro l'altro italiano Luciano Darderi in ... ilmattino.it Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open battendo in tre set Luciano Darderi col punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. Nel prossimo turno affronterà il vincitore della sfida fra lo statunitense ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. #ANSA https://w - facebook.com facebook SINNER SI PRENDE IL DERBY Jannik batte Darderi in due ore e dieci di gioco. Luciano, dopo i primi due set in sofferenza, ha giocato un ottimo terzo parziale portando Sinner al tie-break. Ora l'azzurro aspetta il vincente tra Shelton e Ruud ai quarti x.com

