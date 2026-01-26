Jannik Sinner ha conquistato un'importante vittoria ai quarti di finale degli Australian Open, superando Luciano Darderi nel derby italiano. Con un gioco solido e costante, il giovane tennista si conferma tra i protagonisti del torneo. Questo risultato rappresenta un passo significativo nella sua carriera e testimonia il suo crescente livello nel circuito internazionale.

Jannik Sinner vince il derby azzurro contro Luciano Darderi e torna tra i migliori otto agli Australian Open. Il punteggio racconta una partita solida e autoritaria: 6-1, 6-3, 7-6 dopo due ore e 9 minuti di gioco. Un match dominato nei primi due set, mentre nel terzo, complice la crescita dell’avversario e qualche segnale di stanchezza, Jannik è stato costretto ad affidarsi al tie-break, chiuso con un perentorio 7-2 grazie a sette punti consecutivi. Numeri da leader per il due volte campione a Melbourne: 19 ace senza commettere nemmeno un doppio fallo, nuovo record personale nel torneo. Impressionante anche il saldo vincenti-errori: 46 colpi vincenti contro appena 16 gratuiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner fornisce risposte importanti, vince il derby con Darderi e avanza ai quarti degli Australian Open

Sinner, quando gioca ai quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud.

