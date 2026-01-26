Jacopo un arcobaleno in campo La partita per il giovane morto in un incidente | Ti porteremo per sempre con noi

Il ricordo di Jacopo, giovane scomparso in un incidente, rimane vivo tra amici e insegnanti. In una giornata di pioggia, la comunità si riunisce per onorare la sua memoria, condividendo momenti di sport e solidarietà. Un gesto semplice ma significativo per mantenere vivo il suo spirito e il legame con chi lo ha conosciuto. Un’occasione di unione e ricordo che trascende il tempo.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Tra i ragazzi e i professori c'è voglia di sfidarsi anche sotto la pioggia battente: correre, tirare in porta e esultare nel nome di Jacopo alzando le braccia e gli occhi al cielo. Pochi istanti e i raggi del sole penetrano le nuvole gravide e appare l'arcobaleno che cinge i monti pisani stagliati all'orizzonte. "E' Jacopo che ci sta guardando da lassù" grida qualcuno dalla gradinata. Il segno miracoloso emoziona tutti, a partire da mamma Antonella, papà Mirko e dalla sorella minore Sarah, stretti nel grande abbraccio della loro comunità che si è unita su quegli spalti: gli amici, i compagni di scuola, i genitori, il dirigente scolastico Federico Betti e l'intero corpo scolastico.

