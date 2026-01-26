Jacobs al veleno | Perché ho cambiato coach? Reider mi ha mancato di rispetto Con Camossi invece

Jacobs ha annunciato il ritorno con il suo ex coach, Reider, dopo aver lavorato con Camossi. La decisione è stata motivata da un episodio di mancato rispetto che ha portato alla separazione. Con Camossi, invece, il rapporto si è consolidato grazie a una conoscenza profonda e a un rapporto di stima reciproca, rafforzando la collaborazione per le prossime sfide sportive.

La sveglia, a casa Jacobs, suona presto la domenica: c’è da accompagnare Anthony agli allenamenti di motocross e la pista è a 45’ da Jacksonville. "È bravino - dice Marcell Jacobs del figlio di 6 anni - si diverte e sa aprire il gas.". Come sa fare lui, su un altro tipo di pista. O meglio, come ha saputo fare lui fino a un anno e mezzo fa, quinto sui 100 ai Giochi di Parigi - da campione uscente - con uno scintillante 9”85. Il gardesano, per tornare a quei fasti, ha dato l’ennesima svolta alla propria carriera: Paolo Camossi, dopo oltre due anni, è di nuovo il suo allenatore. Marcell, come è arrivato a questa scelta? "Tra fine novembre e metà dicembre, superati certi dubbi, ho deciso di continuare l’attività, ho sollecitato coach Rana Reider, per il quale a fine 2023, con la mia famiglia, mi sono trasferito in Florida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

