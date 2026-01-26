Jack O' Connell meriterebbe di essere il prossimo Joker

Jack O'Connell si distingue per il suo talento e versatilità, qualità che meritano di essere valorizzate in ruoli complessi e sfaccettati. Sebbene il mondo del cinema mainstream spesso limiti le possibilità degli attori più talentuosi, il suo potenziale potrebbe essere espresso in interpretazioni più profonde. Un ruolo come il Joker rappresenterebbe un’opportunità per mostrare la sua capacità di affrontare personaggi articolati, lontani dagli schemi convenzionali del franchise filmmaking.

Jack O'Connell, merita di fare un ulteriore salto in avanti. Lo so: per un vero cinefilo amante del cinema d'autore di Criterion Channel, è quasi un sacrilegio desiderare che attori e registi brillanti vengano risucchiati nelle logiche rigide e spesso ingrate del franchise filmmaking, pronte a rendre tutto una saga da trattare come una sorta di brand. Eppure, uscendo dall’AMC l’altra sera, mentre continuavo a ripetere quelle frasi assurde che il personaggio dice nel film, il primo pensiero che mi è balenato in testa è stato: Jack O’Connell dovrebbe essere il prossimo Joker. In altre parole, vorrei vederlo completare una sorta di triplete da villain e, nel farlo, salire di livello. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it

