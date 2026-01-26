Iva Jovic, giovane promessa del tennis femminile, si distingue agli Australian Open qualificandosi per i quarti di finale. A soli diciotto anni, ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli, senza sentirsi un’outsider. La sua performance a Melbourne segnala un crescente interesse verso il suo talento e potrebbe rappresentare un punto di svolta per il suo percorso nel circuito majors.

Il tennis femminile potrebbe aver trovato una protagonista per i prossimi anni a venire. La diciottenne Iva Jovic ha confermato a Melbourne tutte le buone aspettative sul suo conto, qualificandosi per i i quarti di finale degli Australian Open, i suoi primi a livello Slam. Dopo la brillante vittoria contro Jasmine Paolini, Jovic ha lasciato appena un game negli ottavi alla kazaka Yulia Putintseva ed ora si prepara ad una super sfida contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Dopo la vittoria con Paolini, l’attenzione mediatica è stata notevole nei confronti di Jovic, che ha sicuramente gestito bene il momento: “ È difficile, soprattutto in uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iva Jovic non si nasconde agli Australian Open: “Non mi sento una outsider”

Iva Jovic, chi è la tennista 18enne che ha battuto Paolini agli Australian OpenIva Jovic, 18 anni, è una promettente tennista americana di origini serbo-croate.

Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian OpenIva Jovic, giovane tennista statunitense di 18 anni, si prepara ad affrontare Jasmine Paolini nel terzo turno degli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Iva Jovic non si nasconde agli Australian Open: Non mi sento una outsider; Paolini non brilla, Jovic non trema: Partita dura, Iva ha un grande avvenire; Paolini e le altre, storie di donne a Melbourne; Jovic si regala Sabalenka, Gauff piega Muchova, colpo Svitolina su Andreeva.

Iva Jovic non si nasconde agli Australian Open: Non mi sento una outsiderIl tennis femminile potrebbe aver trovato una protagonista per i prossimi anni a venire. La diciottenne Iva Jovic ha confermato a Melbourne tutte le buone ... oasport.it

Jovic non si ferma, primo quarto Slam: sfiderà SabalenkaIva Jovic non si ferma . Lascia appena un game alla kazaka Yulia Putintseva, sconfitta 60 61 in 53 minuti nel match più veloce dell’Australian ... sport.tiscali.it

AUSOPEN26: Il programma del Day6 vede la nostra Jasmine Paolini opposta a Iva Jovic. Esordio nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, sfideranno Siegemund L.-Roger-Vasselin E. (ore 4:30ca) Forza Eurosportitalia #JasminePaolini #J - facebook.com facebook