Italo Vezzoli si distingue sul lago ghiacciato di St. Moritz con il suo panettone, simbolo di qualità e tradizione. Nonostante il Natale sia ormai alle spalle, l’eccellenza di questo dolce rimane un punto di riferimento, dimostrando che la vera tradizione gastronomica italiana può essere apprezzata tutto l’anno.

Natale è passato da un mese ma l'eccellenza di un panettone come quello di Italo Vezzoli non va mai fuori stagione. Anzi. Dalla sua Bergamo passa il confine e arriva in Svizzera come nuovo ambasciatore e gustoso messaggero di esperienze gastronomiche quando autentiche, rare, impeccabili e per questo sempre più ambite e desiderate perché capaci di unire piacere, cultura e memoria. In questo scenario, l'artigianalità non è un'alternativa “romantica” al lusso: è una delle sue espressioni più alte, perché richiede tempo, competenza, rigore e una coerenza estetica che non si improvvisa. È con questa visione che nasce la Limited Edition artigianale firmata Italo Vezzoli per gli eventi sul lago ghiacciato di St. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italo Vezzoli protagonista sul lago ghiacciato di St. Moritz col suo panettone

Approfondimenti su italo vezzoli

Starbucks Italia rinnova il suo spirito natalizio con due esclusivi panettoni firmati Italo Vezzoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su italo vezzoli

Argomenti discussi: Quando il lusso che diventa esperienza: il panettone di Italo Vezzoli incontra il lago ghiacciato di St. Moritz; ITALO VEZZOLI ALLA CONQUISTA DELLA SVIZZERA COL SUO PANETTONE.

Italo Vezzoli protagonista sul lago ghiacciato di St. Moritz col suo panettoneNatale è passato da un mese ma l’eccellenza di un panettone come quello di Italo Vezzoli non va mai fuori stagione. Anzi. Dalla sua ... iltempo.it

Italo Vezzoli - facebook.com facebook