Italia frana in città | 500 persone evacuate e scuole chiuse! È caos

Una frana verificatasi nel primo pomeriggio ha provocato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole in città. La situazione ha generato disagi alla viabilità e ha reso necessarie misure di sicurezza per tutelare i residenti. Le autorità stanno monitorando attentamente l’area per valutare eventuali ulteriori interventi e garantire la sicurezza pubblica.

Una nuova frana ha causato nel primo pomeriggio una situazione di emergenza, con ripercussioni sulla sicurezza delle abitazioni e sulla viabilità. Il movimento del terreno sarebbe iniziato intorno alle 13, quando sono state notate lesioni sull’asfalto che hanno portato all’attivazione immediata dei controlli e delle misure di tutela per i residenti. Il sindaco Massimiliano Conti ha disposto l’ evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole per la giornata successiva, attivando il Centro operativo comunale. Il provvedimento ha interessato in particolare i quartieri Sante Croci e Belvedere, oltre all’area che si estende verso il torrente Benefizio e contrada Pirillo, considerate zone maggiormente esposte al rischio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Frana a Niscemi, 500 persone evacuate e scuole chiuse. Il sindaco: “Evento drammatico”Una frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole, creando una situazione di emergenza nel centro abitato.

Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corsoUna frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

