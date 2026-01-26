Italia-Croazia oggi Europei pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026 a Funchal, Portogallo. La partita, inserita nel Gruppo C, segna l’esordio del Setterosa in questa competizione. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta tv, programma e streaming per seguire l’evento.

È giunto finalmente il giorno dell’esordio del Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che scatteranno a Funchal, in Portogallo: l’ Italia, inserita nel Gruppo C, affronterà nel primo match della prima fase la Croazia. La sfida tra le azzurre e le balcaniche sarà la quarta del programma, ed andrà in scena oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 14.45 italiane: nello stesso raggruppamento del Setterosa si giocherà alle ore 16.30 la sfida tra Serbia e Turchia, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni. Per il match tra Italia e Croazia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si conferma tra le prime quattro d’Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla “Belgrade Arena” sfida in semifinale la Serbia campione olimpica - facebook.com facebook

Settebello fa ancora scopa, Italia tra le prime quattro d’Europa dopo la vittoria con la Croazia x.com