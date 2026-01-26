Istituti di vigilanza in supporto delle forze di polizia | bilancio positivo

La collaborazione tra istituti privati di vigilanza e forze di polizia si traduce in un miglioramento della prevenzione dei reati e nella riduzione del rischio. Questa sinergia, già in atto a Lecce, evidenzia come l’unione di risorse e competenze possa contribuire a rafforzare la sicurezza pubblica, offrendo un supporto concreto alle attività delle forze dell’ordine e migliorando la tutela dei cittadini.

Il prefetto di Lecce ha ribadito gli effetti positivi della collaborazione sancita dal protocollo “Mille occhi sulle città”. Molte segnalazioni delle guardie giurate particolari hanno consentito di prevenire reati LECCE – La collaborazione tra istituti privati di vigilanza e forze di polizia sta producendo effetti positivi in termini di prevenzione dei reati e di riduzione del danno. “Le guardie giurate e le forze di polizia hanno dimostrato come la sinergia tra soggetti pubblici e privati possa tradursi in un concreto miglioramento dei livelli di sicurezza urbana” ha dichiarato oggi il prefetto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gravina (Anivp): Know how vigilanza privata per sicurezza scuole; Mille occhi sulle città: collaborazione tra vigilanza privata e Forze dell'ordine, risultati concreti per la sicurezza in provincia; Controllo del territorio e sicurezza nei locali di intrattenimento; Meno guardie giurate e più vigilanti disarmati, Cardinale (Ugl): Riformare il settore.

